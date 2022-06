Más de Uno Pontevedra 30/06/2022

Facemos seguimento o viaxe do alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, na sua viaxe o Parlamento Europeo. Falamos co alcalde de Vilaboa, Cesar Poza, pola polémica con Poio pola utilización do nome da Festa do Mar para un dos seus eventos. Tamen coñecemos as novedades da Denominación de Orixe Rías Baixas. Pola su banda, o alcalde de Pontecaldelas, Andrés Díaz, fai repaso das actividades lúdicas do mes de xuño. E recibimos a visita de Manuel González, teniente de alcalde de Caldas, quen analiza con nos o impacto do Camino ou o programa de Cultura Quente. Na seción 'A última e marchamos' coñecemos o actual estado da carreira musical de Gustavo Almeida.

(Podes escoitar o programa íntegro)