CON SUSANA PEDREIRA

Más de Uno Pontevedra 25/10/2021

Comezamos o programa coa actualidade deste luns e coñecendo a previsión metereolóxica para as vindeiras horas. Abrimos tempo de entrevista con Quique Mauricio de "Polo Correo do Vento", organizadores da Semana Lorquiana que mañá comeza no Museo de Pontevedra. Ademais, como cada luns, concedemos protagonismo ao deporte con Rubén Rey e ao motor con Abel Millán. Completamos o programa cunha nova edición de "Cántamo... en galego!".