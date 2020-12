Más de Uno Pontevedra 22/12/2020

Versión reducida do programa neste 22 de decembro coa Lotería de Nadal como protagonista: comezamos celebrando o gordo vendido no Grove, un cuarto premio en Cambados e dous quintos en Caldas, Ponte Caldelas, Meis e Pontevedra. Buscamos a previsión metereolóxica e abrimos tempo de entrevista co portavoz do PP no Concello de Pontevedra, Rafa Domínguez.