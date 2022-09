Abrimos o programa coa actualidade do día e marcando axenda para a fin de semana. Conversamos coa nova xerente do Centro Comercial Pontiñas de Lalín, María Lázara. Buscamos a previsión do tempo e, recibimos a visita do alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, para comentar a actualidade neste inicio de curso político. Ademais, como cada venres, convertemos a radio nun conto en compañía de Carmen Quinteiro.