CON SUSANA PEDREIRA

Más de Uno Pontevedra 16/02/2022

O programa de hoxe está marcado polo naufraxio do Villa de Pitanxo, estamos en liña directa con Marín e escoitando todas as voces protagonistas. Ademais, visítannos as amigas do colectivo "De vella a bella" e, como cada mércores, botamos o peche con Carmen Quinteiro.