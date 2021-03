Más de Uno Pontevedra 15/03/2021

Iniciamos a semana coa presentación da moción de BNG e PSdeG para declarar 'persona non grata' a Ignacio Colmenares, presidente de Ence. Falamos coa alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, tras o arquivo das denuncias contra ela. Revisamos a experiencia do primeiro ano de pandemía que cumprimos: conversamos con Daniel e Yoana para coñecer como afrontaron a sua crítica situación. Ambos quedaron se recursos, tras a declaración de Estado de Alarma, e con fillos o seu cargo. Gracias a solidaridade anónima e a labor das ONGs como o Banco de Alimentos poden garantir parte das suas necesidades básicas. Na recta final do programa repasamos a actualidade do motor con Abel Millán.