CON SUSANA PEDREIRA

Más de Uno Pontevedra 13/04/2022

Abrimos o programa coa actualidade desta xornada e conversando co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luís López. Abrimos tempo de entrevista coa presidenta da Asociación de Hostelería da Estrada, Adriana Abelleiro, e visítannos as amigas do colectivo "De vella a bella". Ademais, como cada mércores, botamos o peche con Carmen Quinteiro.