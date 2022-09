Más de Uno Pontevedra 12/09/2022

Abrimos semana con pleno extraordinario da corporación de Pontevedra para aprobar a Axenda Urbana. A maiores, coñecemos que o Tribunal Supremo apraza a votación sobre un dos recursos que marcará o futuro de Ence en Lourizán. Por outra banda, falamos dos dous cadros expoliados por exercito nazi na II Guerra Mundial que estaba no Museo de Pontevedra e deben ser devoltos ao Estado polaco. Conversamos sobre este apaisoante tema co ex director do Museo de Pontevedra, Carlos Valle. Tamén, repasamos a actualidade do mundo do motor con Abel Millán. E no peche disfrutamos da música feita en Galicia na sección semanal 'Cántamo en Galego'.