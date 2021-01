Más de Uno Pontevedra 05/01/2021

Abrimos o programa coa actualidade do día marcada pola visita dos Reis Magos de Oriente a Pontevedra. Buscamos a previsión metereolóxica e visitamos a Xunqueira de Alba co co concelleiro de Desenvolvemento Sostible, Iván Puentes, e co biólogo Vítor Xosé Cabaleiro. Ademais, como cada martes, completamos o programa con novas recomendacións Cronopios en compañía de Mercedes Corbillón.