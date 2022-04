Más de Uno Pontevedra 04/04/2022

Primeiro luns do mes de abril no que analizamos a nova movilizacións dos familiares do Villa de Pitanxo. Piden ao goberno que envíe robots para supervisar o barco afundido en augas de Canadá. A maiores, falamos co sector bateeiro das Rías Baixas ante o problema das áreas de mexilla limitadas pola Xunta. Abordamos a situación das Pymes de Pontevedra e comarca co presidente de Aempe, Jose María Corujo. Repasamos a novas do motor con Abel Millán. E coñecemos todos os detalles da Semana Santa, de Paradela, en Meis.