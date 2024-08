Preparados para o abordaxe no concello de Marín

A Festa Corsaria é desde hai varios anos unha data clave no calendario festivo da localidade marinense e de toda a provincia de Pontevedra. Desde o verán de 2012, coincidindo co mes de agosto, Marín regresa a 1809 para lembrar a xesta de Gago de Mendoza e as Alarmas do Morrazo no que significou a expulsión dos ingleses do territorio.

Este ano, no marco desta celebración, a viaxe ao pasado está previsto para o 17 de agosto, aínda que un día antes xa se pode gozar do ambiente corsario coa apertura do mercadillo na Alameda e a ambientación das rúas.

(Escoita a entrevista completa con Marian Sanmartín, concelleira de Cultura de Marín).