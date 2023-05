PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 31/05/2023

Comezamos o programa coa actualidade do día e conversando cos alcaldes en funcións de Ponte Caldelas e Ribadumia. Ademais, buscamos a información do tempo e abrimos tempo de entrevista co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López. Completamos o programa coa visita das amigas de "De vella a bella".