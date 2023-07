PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 28/07/2023

Pechamos a semana pendentes dunha actualidad centrada na prevención dos lumes e a xestión do auga nos concellos da conca do Lérez. Saimos a rúa, na sección 'A Rúa Responde', para escoitar diversas opinións sobre ventaxas e desventaxas a Intelixencia Artificial (AI). Coñecemos a predicción do tempo para o fin de semana. Falamos co alcalde de Poio, Angel Moldes, para analizar os primeiros datos da auditoria das contas do concello. Tamen conversamos co alcalde Vilaboa, Cesar Poza, coa finalidade de coñecer a sua visión sobre a creación dun consorcio ou mancoumunidade para o suministro do auga. En Catoira, foi presentada unha nova edición da Romaría Vikinga de 2023. E, como cada venres, repasamos a axenda de ocio e cultura con Noa Pichel.