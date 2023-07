PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 11/07/2023

Abrimos o programa coa actualidade do día nesta xornada de festivo local en Pontevedra e escoitando o que a rúa responde sobre San Bieito de Lérez. Conversamos coa concelleira de Cultura de Vilagarcía de Arousa, Sonia Outón, para coñecer o programa de San Roque e percorremos as praias das Rías Baixas para buscar a información do tempo. Completamos o programa co espazo Cronopios e a visita de Agatha Ruíz de la Prada e unha reportaxe de Noa Pichel e Sofía Caamaño sobre o ciclo “Cinema e Estrelas” que hoxe comeza na Praza da Pedreira.