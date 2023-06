PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 07/06/2023

Abrimos o programa coa actualidade do día e conversando co director de Semana Verde, Ricardo Durán. Falamos de educación para coñecer os novos cursos de verán da Uned Pontevedra co seu director, Víctor González. Ademais, completamos o programa con Iria Figueroa no espazo que dedicamos á orientación emocional.