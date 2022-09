Onda Cero Pontevedra

Mas de Uno Pontevedra (30-01-2020)

Comezamos o programa repasando a actualidade do día e poñendo en valor a figura de Concepción Arenal coa profesora Anna Caballé, Premio Nacional de Historia pola biografía "Concepción Arenal. La caminante y su sombra". Ademais, convidamos ao Doutor Cota a unha entrevista persoal no Hotel Rías Bajas e completamos o programa co noso habitual espazo de saúde que hoxe centramos na logopedia.