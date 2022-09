Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra (29-01-2020)

Comezamos o programa coa actualidade do día e conversando con Carlos Yus, profesor de galego na Escola Oficial de Idiomas e coordinador dunha guía sobre a Sala Castelao no Museo de Pontevedra. Buscamos a predicción metereolóxica e falamos de saúde coa directora de Galáurea, Marta Blanco. Como cada mércores, sometemos ao noso cuestionario persoal aos políticos pontevedreses: Gerardo Pérez Puga, concelleiro do PP na corporación municipal pontevedresa. Completamos o programa coa visita de Raquel Pedrouso que hoxe estivo acompañada por Paula Juncal, autora do libro "El dolor, una belleza oculta".