Mas de Uno Pontevedra (23-01-2020)

Comezamos o programa repasando a actualidade do día coa atención en FITUR e nas propostas que os concellos pontevedreses e a Deputación presentan nesta Feira Internacional de Turismo. Convidamos a Rafa Cabeleria a unha entrevista persoal no Hotel Rías Bajas. Ademais, completamos o programa conversando coa alcaldesa de Meis e presidenta da Mancomunidade do Salnés, Marta Giráldez.