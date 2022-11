Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra (16-03-2020)

Comezamos o programa repasando a actualidade deste luns en Pontevedra marcada pola crise do coronavirus. Buscamos a previsión do tempo para as vindeiras horas e saudamos ao pontevedrés Javier Lago que esta noite ofrece un concerto a través das redes para axudarnos a sobrelevar a cuarentena na casa. Falamos de educación e da convocatoria "Grandes iniciativas" cos amigos da Fundación Atresmedia e da Fundación Orange.Como cada luns, falamos de deporte con Rubén Rey e de motor con Abel Millán. Ademais, completamos o programa cunha nova edición de "Cántamo... en galego!".