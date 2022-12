Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra (14-01-2020)

Comezamos o programa coa actualidade desta xornada de martes e buscando a predicción metereolóxica para as vindeiras horas. Abrimos almorzo informativo co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Ademais, como cada semana, ampliamos as nosas bibliotecas particulares coas mellores recomendacións Cronopios.