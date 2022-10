Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra (12-02-2020)

Comezamos o programa coa actualidade do día e buscando a predicción metereolóxica para as vindeiras horas. Visitamos Vilaboa para vivir o Entroido de Cobres da man do concelleiro de Cultura, Carlos Acuña. Como cada mércores, sometemos ao noso cuestionario persoal aos políticos pontevedreses: Pilar Comesaña, concelleira do BNG no goberno local de Pontevedra, é hoxe a convidada. Ademais, completamos o programa coa visita de Raquel Pedrouso.