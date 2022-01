Máis de Un Pontevedra

Marta Giráldez: "O AVE abre novas posibilidades para o turismo en O Salnés"

Unha comitiva comarcal viaxou en tren a FITUR desde a estación de Vilagarcía de Arousa a Madrid porque a Mancomunidade do Salnés vai explotar, na súa estratexia de promoción como destino, as novas posibilidades que abre a alta velocidade para o turismo no Salnés. Conversamos coa presidenta, Marta Giráldez.