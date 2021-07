Más de Uno Pontevedra

María Ramallo: “Renunciamos aos fogos de artificio pero mantemos a programación das Festas do Carme”

Convidamos á alcaldesa de Marín para falar da evolución da pandemia e das Festas do Carme que hoxe comezan. Unha programación que, despois das novidades sobre as restricións da Covid19 anunciadas pola Consellería de Sanidade, non terá modificacións.