Día Mundial do Turismo

A Mancomunidade do Salnés reforza a súa aposta polo turismo petfriendly

Celebramos neste 27 de setembro o Día Mundial do Turismo coa presidenta da Mancomunidade do Salnés, Marta Giráldez. Coñecemos a súa aposta polo turismo petfriendly e as acccións que van levar no que queda de ano para seguir avanzando da man do sector privado.