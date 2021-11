Más de Uno Pontevedra

Os maiores de 60 reivindican unha axenda propia en Pontevedra

Facer do envellecemento un embelecemento persoal é o obxectivo do colectivo de persoas xubiladas "De vella a bella". Súmanse ao noso programa para abrir debate e reflexión sobre a súa realidade vital e as súas necesidades. Hoxe visítannos Ana Santos, Peque González e Manuel Lastra.