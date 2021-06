Más de Uno Pontevedra

Luis López: "A Xunta non vai executar ningún trazado da Variante de Alba que non conte con amplo consenso”

Conversamos co delegado territorial da Xunta en Pontevedra sobre as previsións de vacinación na Área Sanitaria de Pontevedra – O Salnés, a variante de Alba, a proba piloto do ocio nocturno e outros temas da actualidade pontevedresa.