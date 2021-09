Más de Uno Pontevedra

Lores: "O proxecto para Monteporreiro non está feito, cando o teñamos seguro que chegamos a un acordo”

Conversamos co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, sobre Monteporreiro, a compra do convento de Santa Clara e as novas liñas de transporte urbano que funcionarán a partir do 1 de outubro.