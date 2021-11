Más de Uno Pontevedra

Lores: "Aprobaremos o novo orzamento para 2022 antes de que remate este ano"

Conversamos co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, sobre os novos orzamentos, as obras de Loureiro Crespo, o comezo da nova quenda de vacinación masiva, as luces de Nadal e o programa de Salvados que este domingo terá como protagonista a Ence.