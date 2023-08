Finalizando el verano, pero sin despedirnos de todo el ocio y cultura en Pontevedra.

Continuamos en Pontevedra, esta vez en Marcón que celebra la fiesta en honor a la virgen de los Dolores y Rosario. No muy lejos, en Valongo, Cerdedo-Cotobade, tendrá lugar la fiesta de la Virgen do Libramento y la gran fiesta de la Filloa. Nos vamos hasta Marín donde San Caralampio y los chiquiteiros serán los protagonistas de este fin de semana. El Ameixa Rock será nuestra siguiente parada un festival de musiva en Vilagarcía que nos hará vibrar un fin de semana más. Sin irnos muy lejos tendremos un evento gastronómico con la fiesta del Pulpo en a Illa de Arousa y en Vilanova celebrarán las fiestas de San Roque do Monte. Ahora Sanxenxo continua su gran semana de fiestas con la fiesta de la cebola y Santa Rosalía. Cuntis nos ofrecerá el plan mas diverso, con un evento que recogerá diferentes tipos de actividades bajo la tercera edición de O Baño Performance. Nos adelantamos a la próxima semana con un parada en Meaño para el evento deportivo más esperado, la carrera popular y sus preciados premios.