Descubre os mellores caldos da IXP Ribeiras do Morrazo

A Festa do Viño celebra a súa décima edición no concello de Vilaboa

Este fin de semana, o primeiro do mes de maio, chega repleto de citas enolóxicas acompañadas dunha deliciosa gastronomía. Unha das citas máis destacadas ten lugar no concello de Vilaboa, onde se celebra a décima edición da Festa do Viño de Vilaboa, durante este sábado e domingo.