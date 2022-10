Especial CURTAS - Festival do Imaxinario de Vilagarcía

Curtas celebra o centenario de “Nosferatu” co cine concerto de Caspervek

Dentro das celebracións dos 50 anos do Festival do Imaxinario exhibiránse diversos títulos entre os que destaca a proxección de “Nosferatu” con motivo do seu centenario e que será musicada en directo polo quintento Caspervek. Conversamos con Brais González, fundador deste colectivoi musical.