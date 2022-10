Especial CURTAS - Festival do Imaxinario de Vilagarcía

Alberto Varela: "O Festival Curtas converte a Vilagarcía nunha referencia a nivel nacional e internacional"

Conversamos co alcalde de Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela, sobre a 50 edición do CURTAS-Festival do Imaxinario que arranca hoxe de forma oficial para desenvolver unha intensa axenda de actividades ata o vindeiro 30 de outubro. Tras unha primeira sesión de proxeccións no Salón García durante esta tarde das películas, curtametraxes e documentais presentados a concurso, o acto inaugural celebrarase ás 21.30 horas de hoxe, na Casa da Cultura