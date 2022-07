O concello de Vilaboa acolle a outros entroidos de Galicia e Portugal

O Entroido non é so cousa do inverno. Interesante iniciativa no concello de Vilaboa. ‘Encontro de Entroidos’ este próximo 9 de xullo na Casa da Cultura de Riomaior. A IV Edición, organizada pola Asociación Cultural de Cobres, conserva a mesma filosofía de concentrar a comparsas e colectivos de diferentes localidades galegas e Portugal onde celébrase un Entroido: Salceda, Cartelle, Viana do Bolo (Portugal), Ourense ou Vilaboa.

(Coñecemos máis detalles con Lidia Peleteiro, portavoz da Asociación Cultural de Cobres).