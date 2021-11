Carlos Vieitez: "É o noso gran homenaxe ao sector viticultor do municipio"

O concello de Meaño aproveita as datas de nadal e o encendido da iluminación para instalar unha gran botella e copa na praza central do concello. Especial e vistosa homenaxe no concello de Meaño ao sector viticultor. Desde hai uns días, unha gran botella verde e unha copa de grandes dimensións foron instaladas na praza do Concello como tributo ao sector aos profesionais do cultivo e elaboración do viño. Un sector moi importante a nivel local no ámbito económico, cultural e social.

(Entrevista íntegra con Carlos Vieitez, alcalde de Meaño)