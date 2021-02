Cántamo en galego 22/02/2021

Os luns rematamos co ritmo do "Cántamo en galego", música feita en Galicia onde escoitamos a artistas e bandas de todolos xéneros musicais. Hoxe facemos soar a Xisco Feijoó co tema "Peixe", cambiamos de estilo musical e con Eladio y Los Seres Queridos facemos soar "Baixaron As Fadiñas" e remataron con Lora e "Comando Sabor " en colaboración con Verto. Escoita a sección completa pinchando no enlace directo a nosa web local.