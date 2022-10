MÁIS DE UNO PONTEVEDRA

Cántamo en galego 17/10/2022

Os luns poñemos ritmo a semana cos artistas da nosa terra. O que escoitamos son todas novidades que nos presentan as direfentes bandas. Comezamos con Familia Caamagno e "Máquina virtual", seguimos con Fillas de Cassandra e "Lisístrata (varre vasoira)", continuamos con Brais Mora e Nasaufunk e finalizamos con LaMontagne e PicoAmperio co tema "Porque no mundo"