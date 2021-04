Semana do Libro con Kalandraka

O alcalde de Pontevedra le para nós “A cidade dos nenos”

Hoxe acompáñanos Miguel A. Fernández Lores para compartir un fragmento de “A cidade dos nenos”, de Francesco Tonucci, o libro co que Kalandraka inaugurou a colección ‘Biblioteca de Pegagoxía’. As palabras, os contos, as páxinas dos libros… esta semana son os nosos protagonistas para celebrar o 23 de abril: cada día, un libro para soñar con Kalandraka.