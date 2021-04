Semana do Libro con Kalandraka

Luz Gallego le para nós "Os contos da avoa Pepa"

As palabras, os contos, as páxinas dos libros… esta semana son os nosos protagonistas para celebrar o 23 de abril: cada día, un libro para soñar con Kalandraka. Hoxe acompáñanos Luz Gallego, da Libraría Seijas de Pontevedra, para lernos un fragmento de “Os contos da avoa Pepa”, do escritor galego Francisco Fernández Naval, con ilustracións do artista Manolo Figueiras, que é profesor no Instituto Torrente Ballester en Pontevedra.