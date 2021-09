Almorzo Virtual

Alberto Varela: “No pleno deste xoves daremos un paso máis para abrir Vilagarcia ao mar”

Cada martes convidamos a un almorzo virtual aos protagonistas da actualidade local. Hoxe falamos co alcalde de Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela. Este xoves hai pleno e aprobarán unha importante modificación de crédito para avanzar no acordo co Porto de Vilagarcía que permitirá abrir a cidade ao mar.