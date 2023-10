Máis de Un Pontevedra

Alberto Mancebo: “Na novela todos tiran de todos porque falan as cousas"

Hoxe tomamos a última co xornalista e escritor Alberto Mancebo. Esta tarde de xoves presenta na Librería Paz de Pontevedra a súa primeira novela: “O que me quedaba por dicirche", unha historia familiar, íntima e sentimental baseada nas intensas emocións de Xoan, un protagonista co que calqueda de nós nos podemos identificar.