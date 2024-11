Xunta, Concello de Ourense e praceiros asinan acordo para a praza de abastos

A Xunta de Galicia, o Concello de Ourense e a Compañía Mercantil de Comerciantes Asociados do Mercado de Abastos número 1 asinaron o protocolo de colaboración para o traslado dos comerciantes ó edificio reformado.

Xunta e Concello acordaron unha co-financiación de 2 millóns de euros para as obras de adecuación que sexan consensuadas. Do total, 800 mil euros serán destiñados ás obras do plan funcional definitivo.

A administración autonómica asumirá en exclusiva obras clave como o montacargas ou, chegado o momento, a pasarela peonil.