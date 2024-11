Veredicto de culpabilidade para o autor do crime de Velle, concluíndo o xurado que Diego Rodríguez sabía o que facía pese á súa esquizofrenia.

O acordo do xurado popular foi unánime sobre este caso no que o inculpado foi declarado autor do ataque a coiteladas a seu curmán Álvaro e da morte da moza de este, Ana Balbóa.

Prospera así a tese da Fiscalía que imputaba un delicto consumado de asesinato e outro de tentativa de asesinato polos que solicita 24,5 anos de condena.

Os 5 homes e 4 mulleres que compuñan o xurado popular estimaron que Diego sabía o que facía pese á sua esquizofrenia paranoide e que tiña as suas capacidades levemente limitadas concluíndo que aquel 19 de febrero do 2021 non sofríu un brote psicótico.

O supervivinte foi testemuño clave a xuicio do xurado que lle otorgou un gran valor.

O veredicto non aprecia ensañamento, polo que decaeu a opción da prisión permanente revisable.