O Salón do Vehículo de Ocasión de Ourense deu saída a 180 unidades

O Salón do Vehñiculo de Ocasiuón que na sua XV edición acolleu o recinto feiral de Expourense durante a fin de semana recibíu 9000 visitas e facilitou as vendas de 180 coches de segunda man. En conxunto os dous salóns do automóbil (vehículos novos e de ocasión) supuxeron a venda de 294 unidades.

Nesta edición estiveron presentes 16 concesionarios agrupados na patronal Acauto, que presentaron no evento un totasl de 25 marcas de turismos kilómetro 0, de xerencia e con poucos kilómetros.

O martes 26 de novembro realizarase ante notario o sorteo do bono por valor de 6 mil euros e o luns 2 de decembro farase a entrega do mesmo ao gañador no concesionario no que fose vendido o coche premiado.