Pais e nais do Irmáns Villar voltan a manifestarse diante da delegación de Educación

LEER MÁS A ANPA do Colexio Público Irmáns Villar de Ourense continúa as protestas

50 alumnos non poderán polo de agora cursar os seus estudios nos seus IES de referencia, segundo explicou en Onda Cero o delegado territorial da Xunta de Galicia, Manuel Pardo, quen engadíu que ainda haberá que agardar algúns días para confirmar a cifra final. Sobre os 11 alumnos do Irmáns Villar que non teñen sitio no seu Instituto de Ensino Secuendario máis próximo que é o Otero Pedraio, dixo que ainda é posible que algún deles teña finalmente praza.

hai 50 alumnos que non terán praza nos seus centros educativos de referencia

A este respecto o voceiro da Anpa de Irmáns Villar, Carlos Regueiro, declarou a Onda Cero que si hai 50 alumnos que non terán praza nos seus centros educativos de referencia é por mala planificación da delegación de Educación. Regueiro explicou tamén que non lles gustou que o responsable da delegación citara ós pais e nais individualmente nos próximos días por que entenden que deste xeito pretenden dividilos e que “caigan de maduros”.

A Anpa deste centro retomou as mobilizacións concentrándose e coreando consignas diante da sede da delegación territorial da Consellería de Educación.