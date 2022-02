A Xunta creará un estatuto da muller rural e do mar para garantir dereitos

A conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, clausurou a xornada A forza das mulleres rurais -organizada en Lugo pola Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia (Fademur)- onde incidiu no papel das mulleres galegas do rural como “axentes de cambio” e instou ás administracións, empresas e sociedade a “sumar forzas” e evitar as desigualdades que lles afectan. Neste foro, a conselleira anunciou que a Xunta está a traballar nun Estatuto da Muller Rural e do Mar que se incorporará proximamente á nova lei de igualdade de Galicia.

O Estatuto, no que a Xunta está a traballar “intensamente” para que vexa a luz canto antes, especificou Lorenzana, recoñecerá os dereitos destas mulleres con atención ás súas particularidades asociadas. “É positivo e comprensible o seu desenvolvemento”, reflectiu a conselleira, quen incidiu na súa intervención na necesidade de valorizar á muller rural e de consolidar o seu movemento asociativo.

“Aínda hoxe non somos plenamente conscientes da débeda que temos coas mulleres rurais, axentes indispensables na supervivencia (nas épocas máis complexas) e o avance socioeconómico do noso territorio”, amosou Lorenzana, quen recalcou que “as mulleres rurais foron, son e serán auténticas axentes de cambio” e “son protagonistas por dereito, pero tamén polo incalculable mérito das súas achegas, no desenvolvemento socioeconómico do territorio”.

Lorenzana animou ao tecido asociativo, ás administracións e á poboación a sumarse á forza das mulleres rurais para “mellorar aspectos que a día de hoxe aínda seguen influíndo negativamente nas mulleres, implicando discriminación e desigualdade por razón de xénero”. Remarcou algúns aspectos nos que incidir: eliminar a brecha de xénero, promover a corresponsabilidade e a conciliación, garantir a igualdade de oportunidades e de retribución, incentivar o liderado e a promoción profesional das mulleres, potenciar o emprendemento feminino, facer máis accesibles as novas tecnoloxías ou fortalecer o movemento asociativo de mulleres rurais.

Algúns indicadores evidencian que as mulleres rurais son impulsoras de avances económicos e sociais. Tal como enumerou a conselleira, Galicia conta cun sector primario que mellora a súa

competitividade e as súas condicións de traballo. Á vez estanse a xerar sinerxías con outros sectores en auxe, como o sector servizos, que xa representa máis do 40% do PIB no ámbito rural.

Este tipo de xornadas, afirmou a titular de Emprego e Igualdade, “serven para visibilizar a resistencia e o vigor que as nosas aboas e nais, as nosas devanceiras, demostraron durante toda a vida para forxar un pasado, un presente e un futuro que hoxe desfrutamos e que debemos agradecer”.