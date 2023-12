VIII Gala contra o Cancro de Ourense este venres 15 de Decembro

En 2022 reportáronse 2.635 novos casos de cancro en Ourense, dos que o 60% son nenos e o 40% restante son mulleres. Afortunadamente, Actualmente a taxa de supervivencia do cancro está en aumento, nos homes é do 55,3% e nas mulleres é do 61,7%. El

obxectivo e previsión é chegar ao 70% no ano 2030. Germán Rodríguez-Saá quixo compartir o obxectivos da entidade este ano: “A investigación, a prevención, o diagnóstico precoz e a equidade son os consellos de lanza en las que nos apoyamos y nos apoyaremos frente al cáncer en los próximos años. Eventos como la gala contra el cáncer nos ayudan a reforzar cada una de estas variables y a celebrar los avances que estamos consiguiendo frente a la enfermedad”. Por su parte, David Rodríguez en calidad de organizador, ha

querido destacar el carácter innovador de la gala, con claro carácter reivindicativo, siendo este año, un cartel de artistas conformado en su totalidad por mujeres: “Nuestra apuesta desde la Organización es poner en valor el talento y el papel de la mujer en los campos social, cultural y artístico. De ahí que el cartel de esta edición esté compuesto totalmente por mujeres”. Para finalizar, ha querido animar a la asistencia y participación en la Gala: “A pesar de estar tres años sin celebrar la gala, esperamos de nuevo que, como siempre, la ciudadanía de Ourense nos muestre su inmenso apoyo y seguimiento”.

Tras siete años, la Organización presenta artistas de diferentes estilos, generaciones y carácter. Repite el grupo de baile Meigas Tribal, un grupo de danza ourensano que combina estilos de baile que van desde la danza del vientre, pasando por el charleston y el estilo clásico. Tras su colaboración con el referente gallego del trap, Ortiga y como colaboradora y presentadora habitual de programas de televisión, la artista Pili Pampín nos deleitará con su música, tras más de 30 años de trayectoria. Cuando comenzó a cantar Pili, allá

por 1993, nació Sabela, otra de las cabezas de cartel de esta edición. Tras su paso por el reality Operación Triunfo, la cantante nacida en Ourol (Lugo), viene de publicar su último álbum Cenizas. Su estilo se encuadra dentro del pop, pero con su voz tan característica y su ritmo particular que se nutre de las raíces de nuestra tierra. Y para finalizar con la propuesta musical, Dos de copas, un dúo formado por Noemi Blanco y Miriam Carbonell, artistas multidisciplinares, mostrarán su talento a guitarra y voz, versionando clásicos e

interpretando temas propios. Y como el humor no podía faltar, en exclusiva y como anticipo, Sobria y Serena también conocidas como Arantxa Treus y Jazmín Abuín, harán un avance del que será su espectáculo de humor que comenzará a girar por salas de toda España, el próximo febrero de 2024.

La gala estará conducida por las comunicadoras y presentadoras Lucía Rodríguez y Tania Veiras.