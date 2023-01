Unha comitiva con 300 participantes espectáculos e animación acompañará os Reis Magos na Cabalgata de Ourense

Unha comitiva formada por 300 participantes, con grupos musicais, batucadas e espectáculos de animación acompañará este xoves, día 5 de xaneiro, os Reis Magos na súa visita á cidade de Ourense, con motivo da celebración da tradicional Cabalgata.

Os Reis Melchor, Gaspar e Baltasar chegarán á estación de Ourense en tren de alta velocidade ás 17.30 horas. Posteriormente, realizarán a súa ruta pola cidade para saudar os nenos e as nenas de Ourense, repartindo ao seu paso un total de 4.000 kilos de caramelos. A comitiva avanzará pola Avenida das Caldas, a rúa do Progreso e a Alameda, para rematar na Praza Maior. Alí terá lugar, a partir das 19.30 horas, a recepción ás Súas Maxestades, que saudarán a rapazada asistente.

Dispositivo de tráfico

A realización da cabalgata requirirá pechar ao tráfico rodado as rúas polas que discorre o seu percorrido, e outras da súa contorna. O Concello de Ourense solicita desculpas polas molestias que poida ocasionar e solicita ás persoas condutoras que utilicen itinerarios alternativos nos seus desprazamentos.

O dispositivo deseñado pola Policía Local prevé:

Ás 15:30 horas pecharanse á circulación de vehículos:

Avenida das Caldas

Rúa Eulogio Gomez Franqueira, desde San Pedro Mezonzo ata a Avenida de Marín, na glorieta de Vicente Risco.

Xesús Pousa con San Rosendo e San Froilán

Basilio Álvarez, á altura da glorieta da Ponte do Milenio en dirección á avenida das Caldas

Avenida de Santiago, con desvío de tráfico por Rey Soto.

Rúa Francisca Herrera, en dirección á Avenida de Santiago

Rúa Ribeiriño, desde José Antonio Moretón

Rúa Ribeira de Canedo, desde a glorieta da Ponte Nova

Ás 16:30 horas procederase ao corte de tráfico do resto do circuíto.

Desvíos de tráfico

O tráfico procedente da rúa Pardo de Cela desviarase en dirección á Ponte do Milenio. O procedente da Avenida da Habana, Sáenz Díez e Samuel Eiján, cara a Curros Enríquez. Cortarase o acceso a Xoán XXIII á altura de la intersección coa rúa Concello. Na Avenida de Zamora, en dirección centro, cortarase o acceso de vehículos á altura do Xardín do Posío, sendo desviado cara Marcelo Macías, e o tráfico procedente de Marcelo Macías, cara a Avenida de Zamora

O itinerario para acceder a urxencias do Punto de Atención Continuada (PAC) da rúa Concello será pola Avenida da Habana