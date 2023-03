Teo Cardalda e Sole Giménez gravan o videoclip de “Agua soy” en Ourense

Os músicos Teo Cardalda e Sole Giménez gravaron en Ourense o videoclip da canción "Agua soy", unha canción composta polo fundador de Golpes Bajos y Cómplices "pensando nas termas de Ourense e na que quería fundirme coa personalidade". e a natureza desta provincia.

Teo Cardalda e Sol Giménez -vocalista de Presuntos Implicados e cunha longa traxectoria en solitario- portan no videoclip puntos emblemáticos da provincia vinculados á auga e ao termalismo, como os ríos Miño, Sil e Avia; As Burgas, a Ponte Romana, a Ribeira Sacra ou as termas do Prexigueiro. O vídeo foi rodado baixo a dirección de Eva Nielsen coa colaboración da Deputación de Ourense no marco do seu Bicentenario.

O presidente da Deputación, Manuel Baltar, mantivo un encontro co equipo de gravación no peirao de Santo Estevo (Nogueira de Ramuín), salientando a volta dun proxecto que “reforza a estratexia termal e turística de Ourense a través da colaboración de dous referentes incuestionables. da música nacional”.

“Para un vigués coma min”, explica Teo Cardalda, “Ourense é unha sorpresa, unha provincia plenamente descuberta a través das súas paisaxes, a súa música e a personalidade da xente, a idiosincrasia dunha provincia interior”. O músico e compositor vigués reflexiona que, “despois da pandemia, creo que a unión entre o home e a natureza foi fundamental. Polo menos para min é clave atopar estes recunchos, a paz interior, no mar ou nas ricas paisaxes e augas de Ourense”.

Estrea na novena edición da ICC Week

Teo Cardalda e Sole Giménez estrearán "Agua soy" nun concerto no Teatro Principal dentro da novena edición da Semana das Industrias Culturais e Creativas, Ourense ICC Week, que se celebrará na provincia do 17 ao 23 de abril.