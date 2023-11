Tamara Silva quinta no Europeo Jiu Jitsu celebrado en Zagreb

A actual concelleira das áreas de Facenda, Dinamización e Administración Xeral e Loxística do Concello de Ourense participou o venres 24 de novembro na categoría Ne-Waza de +70 quilos. Tamara foi a terceira ourensá en participar nun campionato de Europa oficial, despois de Felipe Iglesias e Christian Álvarez. Precisamente, Iglesias -como actual adestrador galego de Jiu Jitsu- valorou a convocatoria de Ourense como “moi positiva para o noso deporte”.

A ourensá comezou o seu concurso ante a polaca Greta Wilczek-Rabsztyn, en definitiva subcampioa de Europa, loitando por nome de pila e con posibilidades de vitoria na loita. A inexperiencia nestes combates foi determinante para a derrota, da que se recuperou con contundencia ao derrotar con claridade á italiana Desiree Buzzoni. A primeira derrota condeuna á repesca e loita polo bronce de consolación, onde Tamara foi superada pola francesa Juliette Tarting. O seu último posto, un excelente quinto.

Segundo Silva, “estou moi satisfeito con esta experiencia. "Compitei e tiven a oportunidade de gañar contra os mellores do continente e serviume de lección para seguir mellorando". A convocatoria foi “unha alegría enorme, porque non o esperaba. É unha honra ser o primeiro ourensán e o segundo galego en participar nunha competición europea. O ambiente no equipo, mestura de mozos e veteranos, foi xenial. "Fixemos un bo equipo". Tamara foi unha das 25 integrantes da selección española enviadas a Croacia, dirixida polo técnico Francisco Javier García Fernández.

Obxetivos? "Prepárate para o campionato de España e aspira, se o técnico o considera, a repetir a experiencia en 2024, na Eurocopa de Alemaña".

A competición celebrouse no 'Dom Sportova' de Zagreb, a capital de Croacia e unha localidade de case 900.000 habitantes situada no norte do país, moi preto de Eslovenia. O recinto ten capacidade para case 5.000 espectadores e foi construído en 1972. Foi a sede da final do Eurobasket de 1989, onde o entón equipo iugoslavo gañou a súa penúltima medalla de ouro.

O Jiu Jitsu é a Arte Marcial da que se basean deportes olímpicos como o Judo, e divídese en dúas modalidades: Loita e Duo. Na primeira, marcar debe realizarse de tres xeitos diferentes: golpeando, lanzando e inmovilizando no chan. No segundo, é o xuíz quen determina a correcta execución das técnicas de cada parella de participantes. A modalidade de Newaza consiste en restrinxir a loita exclusivamente ao terreo.