Román Rodríguez reúnese co embaixador da Unesco en España para avanzar na candidatura da Ribeira Sacra

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, reuniuse en París co novo embaixador de España na Unesco, José Manuel Rodríguez Uribes, para avanzar no futuro da candidatura a Patrimonio Mundial da Ribeira Sacra.

Ao remate do encontro, que tivo lugar na sede da Delegación Permanente de España ante a Unesco, en París, o responsable de Cultura da Xunta de Galicia explicou que a xuntanza serviu para dar a coñecer ao novo embaixador o traballo que está a facer o Goberno galego para revisar o expediente e impulsar a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial co máximo rigor e calidade. “Estamos aproveitando o aprazamento estratéxico da candidatura para fortalecer e mellorar aspectos que nos permitan acreditar con toda a forza os valores excepcionais cos que conta o territorio da Ribeira Sacra”, explicou Román Rodríguez.

Neste senso, o conselleiro do Goberno galego gabou o labor e implicación coa Ribeira Sacra de Juan Andrés Perelló, anterior embaixador de España ante a Unesco, e celebrou a

a boa acollida de José Manuel Rodríguez Uribes, quen se comprometeu a seguir traballando xunto cos técnicos do Ministerio e da Consellería de Cultura neste proceso tan esixente co obxectivo de poder estar na fase final no prazo máis breve posible. “O novo embaixador comparte con Galicia o horizonte de que a Ribeira Sacra sexa Patrimonio Mundial e a necesidade de consolidar o potencial deste territorio que conta cun gran futuro”, incidiu.

Pola súa banda, José Manuel Rodríguez Uribes sinalou que o obxectivo da reunión mantida hoxe é pensar na Ribeira Sacra e recuperar o expediente para avanzar nunha “candidatura potente” que reflicta a importancia deste territorio “moi singular desde o punto de vista histórico, espiritual.

“Comprométome a traballar desde a Unesco e xunto co Ministerio de Cultura neste expediente para que teña éxito ”, afirmou.

Nova fase na candidatura

Ademais deste encontro, Román Rodríguez lembrou que Galicia abriu unha nova fase na candidatura da Ribeira Sacra ao intensificar o traballo para, da man do Icomos, o órgano asesor da Unesco, dar un novo impulso á candidatura mediante un proceso de diálogo no que están presente tanto as administracións implicadas como os veciños e membros da comunidade local. “Seguimos crendo no gran valor deste territorio e o noso propósito é intensificar a nosa estratexia mediante o diálogo e a calidade técnica”, precisou.

Por outra banda, a Xunta de Galicia tamén ampliou o equipo técnico que traballa na candidatura incorporando novos perfís que axuden a buscar novos e complementarios argumentos e xustificacións co fin de conseguir o máximo recoñecemento da Unesco. Trátase de incorporacións que permite sumar a algúns dos mellores expertos patrimoniais de Galicia e marca un punto de inflexión na candidatura e na vía de diálogo con Icomos.